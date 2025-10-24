Yann Sommer non sta ancora pensando a cosa farà una volta appesi i guantoni al chiodo: "Chi può dirlo se sarò ancora nel calcio? E' ancora troppo presto per saperlo. Non mi vedo molto come allenatore, ma nella vita ci sono tante cose da fare", ha raccontato l'estremo difensore svizzero dell'Inter a Panorama.

Parlando della figura del portiere nel calcio contemporaneo, Sommer ha spiegato l'evoluzione del ruolo promossa dal calcio di Pep Guardiola: "Ormai quasi tutti gli allenatori chiedono di impostare il gioco da dietro, quindi noi non dobbiamo pensare solo a parare. Spesso gioco le partitelle insieme ai compagni in mezzo al campo, così mi abituo meglio a certe situazioni che possono ripetersi in partita".

Per migliore le sue prestazioni, inoltre, Sommer ricorre allo yoga: "E' importante mantenere sempre al massimo la concentrazione, lo yoga mi aiuta a fare questo, ma poi io in campo sono uno che parla molto con i compagni. Non mi arrabbio ma comunico molto durante la partita".