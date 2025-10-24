La situazione che sta vivendo il Napoli non è così drammatica come sostiene qualcuno, secondo Stefano Colantuono, per il quale il big match contro l'Inter arriva a fagiolo per invertire il trend degli ultimi risultati negativi: "Non penso stia succedendo niente di così particolare - ha spiegato l'ex allenatore dell'Atalanta a Tuttomercatoweb.com -. Quando perdi, se perdi 1-0 o 6-2 perdi a prescindere. Il Napoli ha avuto delle assenze, i due passi falsi possono anche essere riconducibili all’avvio del campionato che direi è stato abbastanza importante. Sono convinto che il Napoli si rimetterà subito in pista, ho visto un Conte arrabbiato". La partita di sabato è difficile per gli azzurri, ma anche per l’Inter. È quella giusta per rimettersi in moto". .