Il Real Madrid continua a guidare il club ranking Uefa con 129.500 punti, davanti al Bayern Monaco con 120.250 e all'Inter, sul terzo gradino del podio, con 119.250 punti. I nerazzurri tengono lontano anche colossi come Manchester City a 113.750 e Liverpool a 111.500.

Ancora più indietro il Paris Saint-Germain a 106.500, quindi Borussia Dortmund a 95.750, Barcellona a 93.250 e Arsenal a 87.000, decimo in graduatoria. Lontane le altre italiane, la Roma quattordicesima a 82.500, l'Atalanta a 74.000 e il Milan appaiato alla Fiorentina con 66.000 punti, insieme al ventiquattresimo (i rossoneri) e ventitreesimo posto (la viola). La Juventus è ventisettesima a 61.250, il Napoli è trentesimo a 59.000.