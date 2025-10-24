A qualche giorno dalla visita della delegazione nerazzurra al Parlamento Europeo di Bruxelles, coincisa con l’impegno dell’Inter in Champions League contro l’Union Saint-Gilloise, Giuseppe Marotta ha incontrato di persona la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, in occasione dell’incontro “Lo sport come fattore chiave per le politiche europee. Gli impatti di Olimpiadi e Paralimpiadi nella nostra società" organizzato dall’Università Bocconi, in collaborazione con l'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia.

Il convegno, nato per celebrare, a vent'anni da Torino 2006, il ritorno delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali in Europa, rilanciando i valori di inclusione, rispetto e spirito di squadra è stato l’occasione per ritrovare la Presidente Metsola a cui è stata consegnata la maglia della sua connazionale nerazzurra Haley Bugeja, attaccante maltese classe 2004 in forza all’Inter Women.