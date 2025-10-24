Intervista del Corriere dello Sport a Zion Suzuki, portiere del Parma, che parla anche del suo ex compagno di squadra Bonny.

Due big europee ti seguono. 
"Voglio diventare uno dei migliori portieri del mondo e sono molto concentrato su Parma e Mondiale". 
 
Il tuo ex compagno Bonny sta facendo molto bene all’Inter. 
"Un grande salto, il suo. Giocando un anno con lui ho capito quanto sia forte. Ci incontreremo di nuovo soltanto a gennaio". 

