Intervista del Corriere dello Sport a Zion Suzuki, portiere del Parma, che parla anche del suo ex compagno di squadra Bonny.

Due big europee ti seguono.

"Voglio diventare uno dei migliori portieri del mondo e sono molto concentrato su Parma e Mondiale".



Il tuo ex compagno Bonny sta facendo molto bene all’Inter.

"Un grande salto, il suo. Giocando un anno con lui ho capito quanto sia forte. Ci incontreremo di nuovo soltanto a gennaio".