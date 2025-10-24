I ricavi di Betsson (main sponsor dell'Inter con il sito betsson.sport) continuano a crescere. La società di scommesse svedese ha chiuso i primi nove mesi del 2025 registrando una crescita a 893,1 milioni di euro (quasi 100 milioni in più rispetto al 2024), come spiegato in una nota ufficiale del gruppo: si tratta di un dato importante che coincide anche con un aumento del 12% rispetto all’esercizio precedente e un incremento organico del 15%. Scendendo nel dettaglio, l'EBITDA è stato di 244,5 milioni di euro (+6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente) e il margine EBITDA del 27,4%, mentre il reddito operativo (EBIT) tocca i 199,9 milioni di euro (+7%). In aumento pure le voci sull'utile netto (al momento 147,5 milioni di euro contro i 130,6 milioni del 2024) e sul flusso di cassa operativo (192,3 milioni di euro).

Positiva l'analisi del CEO Pontus Lindwall, che aggiorna anche sulle nuove partnership della società: "L’impegno di Betsson nello sport prosegue - le sue parole -. Durante il trimestre, l’azienda ha firmato nuove partnership di sponsorizzazione con i club di basket Aris BC e Mykonos BC in Grecia, mentre sono stati rinnovati gli accordi con FK Žalgiris e con la federazione lituana di pallacanestro. È inoltre iniziata una nuova sponsorizzazione con lo storico club italiano SSC Bari, che milita in Serie B. Particolarmente positivo è stato anche il risultato del Club Brugge, che si è qualificato per la Champions League: in questa edizione del torneo, due squadre indosseranno il nome di Betsson sulle proprie maglie da gara. Sul fronte prodotto e tecnologia - prosegue Lindwall -, Betsson ha continuato a migliorare l’esperienza dei clienti grazie a nuove app di gioco, a ulteriori sviluppi nella flessibilità e nelle prestazioni della piattaforma proprietaria, e al lancio di nuovi giochi da casinò e di nuove funzionalità per lo sportsbook, come i pagamenti anticipati delle vincite per le scommesse già piazzate".

Poi conclude il discorso guardando al futuro: "Guardo con fiducia alla conclusione dell’anno e al 2026, che vedrà lo svolgimento della prossima Coppa del Mondo di calcio. La nostra solida posizione finanziaria consente di proseguire con gli investimenti nello sviluppo dei prodotti e nel rafforzamento delle posizioni di mercato, sostenendo così una crescita stabile degli utili e dividendi costanti per gli azionisti".