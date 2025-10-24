Vincono Bologna e Fiorentina, perde la Roma. E con questi risultati l'Italia resta ben lontana dalla vetta del season ranking dell'Uefa che assegna un posto a testa nella prossima Champions League alle prime due federazioni in classifica.

In testa c'è l'Inghilterra a 8.166 punti, davanti al Portogallo con 7.600. Terza a sorpresa la Polonia a 7.375 punti, davanti alla Germania con 7.285 e alla Spagna con 7.250, pari merito con Cipro. Settima la Danimarca a 7.125, quindi l'Italia a 6.857, la Francia a 6.071 e i Paesi Bassi a 5.750.

Sezione: News / Data: Ven 24 ottobre 2025 alle 14:06
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print