Dumfries arma letale anche con Chivu in panchina. L'esterno neerlandese, esattamente come nella gestione Inzaghi, si sta confermando un bomber "mascherato" che incide tantissimo nell'economia delle partite dei nerazzurri. La fascia, per lui, è solo un trampolino virtuale per entrare in area e fare male agli avversari: solo Lautaro meglio di lui in questo 2025, con 25 gol a 11. Impressionante.

"Dumfries arriva dall’ennesima rete di Coppa, quella a Bruxelles è stata la seconda di fila dopo l’assaggio casalingo con lo Slavia Praga - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Giocare in mezzo alla settimana pare ispirarlo, anzi è proprio l’Europa ad aver fornito questa dimensione nuova all’olandese: dal suo primo gol in Champions, lontano 2022-23, l’unico difensore capace di segnare più di lui è stato Nuno Mendes (6), l’uomo che ha incrociato in quella notte maledetta in Baviera. Le sue cinque reti valgono, invece, quelle di Grimaldo e Hakimi, altri riferimenti sulle fasce di questa epoca".

Anche domani al Maradona l'ex PSV sarà titolare e avrà il compito di pungere Spinazzola, uno abituato più a offendere che a difendere.

