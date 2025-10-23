Ancora uno scivolone per la Roma, caduta in casa nuovamente dopo lo 0-1 dello scorso sabato inflitto dall'Inter. Vince il Viktoria Plzen per 1-2, risultato che Paulo Dybala commenta a Sky Sport tornando anche sulla sfida contro i nerazzurri.

Hai la sensazione che sia mancato qualcosa oggi rispetto alla gara con l’Inter?

"Sì, sicuramente sì. Penso che oggi, al contrario della partita contro l’Inter, abbiamo creato meno. Però entriamo male, perché ci fanno due gol che poi diventano difficili da recuperare. Oggi in Europa tutte le squadre sono difficili, non c’è da stare tranquilli. Se sottovaluti le partite succedono queste cose, poi devi rimontare contro squadre che corrono tantissimo, che hanno giocatori di valore, che non si tirano indietro perché giocano con grandi spazi. Ma se non ne approfittiamo, se non siamo cattivi, non vinceremo mai".

Hai creato meno rispetto alla partita contro l’Inter, ma siete entrati male, prendendo due gol che hanno complicato tutto. In Europa, come hai detto, non ci sono partite facili. Secondo te è mancata un po’ di cattiveria, di concentrazione collettiva?

"Sì, più che altro cattiveria, penso io. Siamo entrati mosci, questa è la verità. È brutto dirlo, perché ci prepariamo, ci alleniamo tanto durante la settimana, vediamo tanti video, ci diciamo le cose, ma poi ultimamente non le stiamo facendo. Dobbiamo vedere le cose positive e concentrarci, perché domenica abbiamo una partita molto difficile".

Siamo a fine ottobre: quattro sconfitte tra campionato ed Europa League. Che idea ti sei fatto? Hai qualche elemento di preoccupazione rispetto a questi numeri?

"No, penso che adesso non dobbiamo preoccuparci. Ovviamente dobbiamo vedere quali sono stati gli errori commessi nelle ultime partite. Abbiamo anche vinto gare molto difficili e in campionato siamo lì. Dobbiamo guardare le cose positive, continuare a correre, a lottare, perché è l’unico modo per riuscire".