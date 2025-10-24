Undici praticamente fatto per Chivu in vista del match di domani a Napoli. Anche il Corriere dello Sport conferma le intenzioni del tecnico romeno: in campo gli stessi undici visti dall'inizio sabato scorso a Roma, quindi riecco Bonny con Lautaro. Dal 1' anche Akanji, Acerbi, Barella, Mkhitaryan e Dimarco.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Bonny.

Sezione: Rassegna / Data: Ven 24 ottobre 2025 alle 10:48 / Fonte: Corriere dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
