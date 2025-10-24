Non solo Rasmus Hojlud: anche Alex Meret sarà out per il big match tra Napoli e Inter. Nel corso della seduta mattutina, informa il club azzurro in un comunicato, il portiere ha rimediato un infortunio e si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro. Per il resto del gruppo lavoro tecnico-tattico dopo la classica fase di attivazione.