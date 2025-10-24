Francesco Caputo è uno dei protagonisti intervistati nell'ultima edizione di TMW Magazine. Quando chiamato ad eleggere la squadra favorita per lo scudetto, l'ex attaccante - tra le altre - di Empoli e Sassuolo non ha dubbi: "Dico Napoli: è la favorita perché ha vinto lo scudetto l'anno scorso e in automatico parte in prima fila. Poi si è rinforzato, avendo Conte in panchina sarà sempre lì a battagliare per confermarsi campione d'Italia. Non sarà solo però lì in vetta...".

Chi altro ci metti?

"Non dimentichiamoci dell'Inter, che è una grande squadra e lo sta dimostrando. Non dimentichiamo nemmeno il Milan, che con Allegri può dar fastidio fino alla fine. Bisogna stare attenti poi alla Roma. Conosciamo tutti come lavora Gasperini, i percorsi che fa fare alle squadre. Un campionato tutto da vivere, con possibili sorprese".

C'è anche la Juventus?

"La Juventus mi piace come squadra, però ho notato che subisce tanto, un po' troppo. Una squadra che deve vincere non può subire così tanto. Sicuramente sarà in lotta per le prime posizioni, ma non la metto fra le pretendenti per lo scudetto".