Ancora una sconfitta per la Roma di Gasperini che dopo il ko interno con l'Inter nello scorso turno di campionato cade anche contro il Viktoria Plzen nella terza giornata di League Phase di Europa League. Vanno a riposo in doppio svantaggio i giallorossi tra le mura dell'Olimpico, nella ripresa la squadra di Gasperini ritrova verve e accorcia le distanze con Paulo Dybala dal dischetto, ma l'argentino non basta a salvare i giallorossi. Pisilli nel finale segna la rete del pari ma si alza giustamente la bandierina e l'attimo di gioia vissuto dai romanisti sugli spalti è solo una breve illusione. Due sconfitte su tre per i capitolini.

Di seguito tutti i risultati di Europa League.

Celta Vigo - Nizza 2-1

eltic - Sturm Graz 2-1

Feyenoord - Panathinaikos 3-1

Friburgo - Utrecht 2-0

Lille - PAOK 3-4

Maccabi Tel Aviv - Midtjylland 0-3

Malmo - Dinamo Zagabria 1-1

Nottingham Forest - Porto 2-0

Roma - Viktoria Plzen 1-2

Young Boys - Ludogorets 3-2