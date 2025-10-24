Domani al Maradona non ci sarà Marcus Thuram, che ancora deve smaltire il problema muscolare che lo blocca da Inter-Cremonese. Possibile che al fianco di Lautaro Martinez, come a Roma, ci sia Ange-Yoan Bonny. A domanda diretta su cosa cambia tra il francese e Pio Esposito nelle vesti di partner offensivo di Lautaro, Cristian Chivu ha voluto tessere le lodi di tutti i suoi attaccanti nel corso dell'odierna conferenza stampa: "Per me non cambia niente, sono solo numeri. Qualcuno pensa che Bonny sia più simile a Thuram, mentre Pio è Pio e non è simile a nessuno. Ho 4 attaccanti compatibili, il loro rendimento non cambia se li mischio. Sono generosi, mettono il gruppo davanti a tutto. Non esistono coppie migliori, hanno dimostrato in questo avvio di stagione che sanno stare insieme e non si pestano i piedi".