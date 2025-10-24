La stagione 2025-2026 della Serie A è appena cominciata, ma Lega Serie A lavora già all'edizione 2026-2027 ufficializzando quelle che saranno le date: il prossimo campionato inizierà nel weekend del 23 agosto 2026, con i classici anticipi. Il prossimo campionato partirà quindi nel penultimo weekend di agosto e terminerà ufficialmente il 30 maggio 2027.