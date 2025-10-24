In vista della sfida di domani sera a San Siro tra Milan e Pisa, Tuttosport intervista il sindaco di Livorno, Luca Salvetti concittadino dell'allenatore dei rossoneri. Derby personale per il livornese? No, dice il primo cittadino della città natale di Allegri che al quotidiano torinese dice: "Non chiamiamolo derby. Il derby è quando ci sono in campo il Livorno e il Pisa, come è successo tante volte, regalandoci emozioni e tensioni uniche. Ora c’è un livornese che affronta il Pisa ed è comunque una cosa intrigante" ha detto prima di schierarsi dalla parte del concittadino.

Su Allegri:

"Massimiliano la partita la vivrà con estrema lucidità, senza pensare né al suo esordio in Serie A con la maglia del Pisa né al suo essere livornese, ma solo a quel che serve al Milan: ovvero non fallire le occasioni che sulla carta sembrano più alla portata. Anche perché con Napoli-Inter ha l’occasione di guadagnare punti su almeno una delle due".