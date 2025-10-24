Fatta salva l'assenza di Marcus Thuram, Cristian Chivu appare intenzionato a schierare la formazione migliore possibile per la gara di cartello dell'ottava giornata di Serie A tra Napoli e Inter. A sostituire Tikus sarà molto probabilmente Ange-Yoan Bonny come avvenuto a Roma, per il resto torneranno tutti i giocatori lasciati a riposo almeno inizialmente nella gara di Champions League contro il Saint-Gilloise, da Manuel Akanji a Nicolò Barella e Federico Dimarco.

Questo quindi il probabile undici che vedremo al Maradona secondo Sky Sport (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez.