Tomas Palacios non sarà a disposizione dell'Inter per il big match contro il Napoli, in programma domani alle ore 18 allo stadio Maradona. Nelle ultime ore il difensore argentino ha rimediato risentimento al retto femorale della coscia sinistra che lo obbligherà a saltare l'appuntamento contro i campioni d'Italia e non solo.

Le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno dallo staff nerazzurro, ma la sua assenza appare molto probabile anche per l'infrasettimanale con la Fiorentina, per la trasferta di Verona, per l'appuntamento di Champions League contro il Kairat Almaty e per la sfida casalinga con la Lazio, ultimo appuntamento prima della sosta di novembre.