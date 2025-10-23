"Ci è mancata un po' di concretezza sotto porta. Già la scorsa partita avevamo creato tante occasioni contro l'Inter, ma non siamo riusciti a fare gol", ha detto Niccolò Pisilli a Sky Sport dopo il ko per 1-2 contro il Viktoria Plzen, match che il giocatore della Roma compara con l'ultimo di Serie A giocato e perso contro i nerazzurri. "Nel secondo tempo abbiamo avuto tanti tiri che sono usciti per poco e tante occasioni in cui dovevamo fare l'ultima scelta un po' più concreta. Ci è mancato questo" ha continuato.

Quattro sconfitte in casa e quattro vittorie fuori. Cosa ne pensi di questa differenza? Può esserci un discorso tattico dietro?

"Io penso più che sia un caso, in realtà, perché noi giochiamo allo stesso modo, in casa e fuori. Anzi, in casa siamo avvantaggiati perché abbiamo la spinta del nostro pubblico. Magari le squadre vengono qui, sanno che è molto tosta, e quindi cercano di avere un atteggiamento un po’ più chiuso. È più difficile sbloccare le cose. E fuori casa troviamo più spazio però penso che alla fine sia un caso che le sconfitte siano arrivate in casa".