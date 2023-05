Diego Simeone, totem dell'Atletico Madrid, non esclude a priori di tornare ad allenare un giorno in Italia dopo l'esperienza al Catania, magari sedendosi sulla panchina dell'Inter o della Lazio, club in cui ha militato da giocatore: "Non so quanto ancora potrò allenare, ho 53 anni: altri 5? Di sicuro il nostro è un mestiere stressante. Ma poi penso che sono bastati pochi giorni di vacanza per farmi tornare la voglia di rientrare in campo. Il prato è come una droga per noi. Spesso mi capita di incontrare tifosi interisti e laziali che mi chiedono di tornare. Chi può saperlo? Di sicuro mi farebbe piacere", ha ammesso il Cholo nel corso di un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport.

A proposito di Inter, il discorso si sposta automaticamente sull'euroderby di Champions: "A questi livelli non ci può essere una favorita. Contano anche i più piccoli dettagli. Anche se mi auguro passi l’Inter".