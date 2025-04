"Se potessi scegliere una delle prestazioni più emozionanti della mia squadra nei miei oltre 20 anni di carriera, dovrei scegliere quella di Barcellona". Parole e musica di José Mourinho, che in uno speciale realizzato dalla BBC ha rivissuto la notte indimenticabile del 28 aprile 2010, nella quale l'Inter conquistò la finale di Champions League eliminando la squadra più forte del mondo in quel momento.

"Sapevamo che al Camp Nou ci sarebbe stata un certo tipo di atmosfera, poi conoscevamo la qualità straordinaria di quella squadra - ha ricordato il portoghese -. Giocare con dieci giocatori a Barcellona diventa epico, ci vogliono eroi. Devi ottenere il meglio da tutti. Penso di essere stato brillante nel modo in cui ho organizzato la squadra. Abbiamo difeso con tutto ciò che avevamo: con il cuore, con l'anima. Questa è la sconfitta più bella della mia carriera. Abbiamo dato assolutamente tutto. Abbiamo perso 1-0, ma siamo arrivati ​​in finale".

Dopo Barcellona, il 22 maggio, a Madrid, arrivò la sublimazione di un percorso con la vittoria della Champions League e il conseguente Triplete. Un trionfo dopo il quale Mourinho si congedò immediatamente dall'Inter: "Sono scappato, sono andato sull'autobus per salutare i giocatori e non ho nemmeno stretto loro la mano - ricorda Mou -. Volevo scappare. Penso che se fossi salito sull'autobus, se fossi tornato con loro a Milano, se fossi entrato in un San Siro pieno, se fossi entrato nel Duomo di Milano pieno di gente, credo che non sarei andato al Real Madrid. Penso che l'emozione mi avrebbe impedito di andare. Ma volevo andare, ho pensato che fosse il momento giusto. Dovevo andare via. Marco (Materazzi, ndr) era lì fuori dallo stadio. Se al posto di Marco ci fossero stati Dejan Stankovic, Diego Milito o Julio Cesar, sarebbe stata la stessa storia".

Infine, Mou spiega il motivo per il quale i colleghi inglesi lo hanno chiamato per realizzare un'intervista dal titolo 'Come vincere la Champions League': "Perché sono qui a parlare con te adesso?. Non perché ora sono al Fenerbahce o perché ho vinto la Premier League con il Chelsea. Perché ho vinto due volte la Champions League. Ecco il motivo. Penso che ci siano altri club in cui possono vincere diversi allenatori: Io vinco questa stagione, tu la prossima. Tre anni dopo, ne arriverà un'altra e allora la gente sarà ancora più confusa nel ricordare in quale stagione hai vinto. Se vai al Real Madrid, al Barcellona, ​​al Manchester United, in queste grandi squadre, forse la gente non ha la stessa sensazione. Ma se vai a Porto, se vai a Milano, tutti lo sanno. Vincitore della Champions League 2004, vincitore della Champions League 2010. Chi era l'allenatore? Mourinho".

