Nella marcia di avvicinamento di DAZN alla gara inaugurale dei Mondiali 2026 tra Messico e Repubblica Sudafricana, Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, ha ricordato la sua cavalcata del 2006, quando timbrò per due volte il cartellino dei marcatori nel trionfo iridato dell'Italia, ultima luce prima di un periodo di buio che sembra non voler finire mai. Tutti ricordano la rete del pareggio contro la Francia nella storica finale di Berlino, ma Matrix non la elegge come quella più importante della sua carriera.

"Con quel gol evitammo il Brasile"

Queste le parole di Materazzi: "Qualcuno dice che il gol alla Francia è il gol più importante della mia carriera. Invece io dico che il gol più importante è stato quello alla Repubblica Ceca nella fase a gironi. Per tanti motivi: perché entrai per sostituire un mostro sacro come Alessandro Nesta, perché quel gol ci ha permesso di qualificarci e incontrare l'Australia e non un Brasile fortissimo. Poi sarà una partita tostissima comunque, vedi la mia espulsione, il rigore alla fine, ma quel gol secondo me ha contribuito alla vittoria del Mondiale".