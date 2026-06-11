"Vincere lo scudetto con tre giornate d'anticipo e poi la Coppa Italia è stato un dono che ho vissuto con grande gioia". Andrea Bocelli festeggia dalle colonne della Gazzetta dello Sport una grande annata della sua Inter. "Di questa squadra - dice - mi ha sorpreso la continuità: ha tenuto lo stesso ritmo per tutta la stagione, senza perdersi quando le cose si sono complicate. Dietro c'è una solidità che viene dal gruppo e dal lavoro di tutti i giorni, e non sono cose che si improvvisano".

Chivu è stato importante?

"Moltissimo. A stagione in corso dicevo che a Chivu si doveva dare tempo e che non gli si potevano chiedere miracoli; lui ha fatto molto di più, vincendo al primo tentativo, da uomo che quella maglia l'ha onorata anche da giocatore, nell'anno del Triplete. Ha unito autorevolezza e misura e si è visto sul campo".

Il giocatore chiave?

"Fatico a sceglierne uno. Di certo il peso del capitano, Lautaro Martinez, con i suoi gol, è stato enorme. In una squadra che vince, però, il merito resta di tutti".

L'anno che verrà potrebbe essere quello della Champions?

"Da interista, naturalmente, ci spero. Nel calcio, come a teatro, un primo atto può indirizzare la storia ma non ne decide l'esito. Serviranno lucidità e pazienza, e la consapevolezza che un traguardo così si costruisce passo dopo passo. lo resto ottimista".

Prima della Coppa Italia a Roma è andato a trovare la squadra in hotel, come sono questi ragazzi?

"Semplici e seri, più di quanto talvolta si immagini da fuori. Mi sono fermato un poco con tutti e mi ha colpito la serenità con cui vivevano l'attesa di una finale, e la gentilezza con cui mi hanno accolto".