Cinquanta milioni di euro per Marco Palestra sono eccessivi. Questa la sentenza finale dei lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato all'ultimo sondaggio in cui si chiedeva se l'Inter farebbe bene a investire quella cifra per strappare all'Atalanta l'esterno reduce dalla stagione in prestito al Cagliari. E benché a lungo abbia prevalso un certo equilibrio tra favorevoli e contrari, per pochi ma significativi punti percentuali alla fine l'ha spuntata il partito del NO. Di seguito il risultato, vedere per credere:

Sì, è un fenomeno 45.87%

No, cifra troppo alta 54.13%

DESIDERI E SENSAZIONI

Il fatto che comunque non sia stato un plebiscito neanche lontanamente fa comunque credere che il popolo interista sia combattuto. Da una parte ingolosisce la possibilità di mettere la nuova maglia addosso al miglior difensore della scorsa Serie A, nonché il prospetto italiano più interessante. Dall'altra però emerge la consapevolezza che a Bergamo stiano cercando di approfittarsene, aprendo alla cessione ma senza voler discutere un minimo come conviene in una trattativa di mercato dove domande e offerta non sono in completa sintonia. Non è chiaro sapere se alla fine i due club troveranno un punto d'incontro, intanto si può incassare il verdetto del popolo che in questo momento è leggermente contrario a cotanto investimento.