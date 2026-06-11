Tra le operazioni in uscita da parte dell'Inter ce n'è una ormai in via di definizione ed è quella riguardante il passaggio di Thomas Berenbruch al Cagliari, indiscrezione riportata dai media già da qualche giorno. Il giocatore cresciuto nel settore giovanile nerazzurro è reduce da un'annata complicata con l'Inter Under 23 per via di un grave infortunio che ne ha ritardato pesantemente l'avvio di stagione. Ciò nonostante, evidentemente, a Cagliari ricordano bene quanto mostrato durante gli anni in Primavera 1, dove Pisacane (oggi tecnico dei sardi) ha avuto modo di affrontare Berenbruch quando allenava gli Under 20 rossoblù.

Il Cagliari ha in pugno Berenbruch: la formula concordata

Ora, secondo il Corriere dello Sport, "il Cagliari ha in pugno Thomas Berenbruch (21). Il centrocampista dell’Inter ha detto sì ai rossoblù, che sono in stretto contatto con i nerazzurri per definire in questi giorni anche le cifre dell’operazione. La struttura dell’affare è infatti già concordata: si tratta di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto".