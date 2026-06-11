La Gazzetta dello Sport punta oggi sulla trattativa per il passaggio di Ivan Provedel dalla Lazio all'Inter esprimendo un certo ottimismo per il buon esito dell'operazione, nonostante manchi ancora l'accordo tra le società (la trattativa non è ancora praticamente partita) e andando oltre lo scarso entusiasmo mostrato dall'agente, Gianni Rava, ieri all'uscita della sede nerazzurra. Superata la concorrenza dello spagnolo Kepa, ipotesi valutata ma poi scartata.

Provedel, la Lazio calera le pretese?

"Fino a pochi giorni fa la richiesta di Claudio Lotito si attestava attorno ai 5 milioni di euro, ma nei prossimi potrebbe e dovrebbe abbassarsi - si legge sulla rosea - l'Inter non intende spendere più di 2-3 milioni e spera di riuscire a convincere il presidente biancoceleste anche facendo leva sul fatto che il nuovo allenatore della Lazio, Rino Gattuso, intenda affidare le chiavi della porta al greco Christos Mandas, che molto probabilmente rientrerà dal prestito al Bournemouth (esisteva un diritto di riscatto piuttosto elevato in favore del club inglese che difficilmente verrà esercitato). A Provedel, quindi, toccherebbe il ruolo di vice pure alla Lazio. Ecco perché il portiere non ha mai manifestato alcun dubbio sin da quando si è prospettata l'occasione di vestire il nerazzurro, anche nel caso in cui il ruolo fosse quello del dodicesimo".

Provedel all'Inter da vice-Martinez, ma c'è un aspetto confortante

Inoltre, si legge ancora sul quotidiano, Chivu utilizza i portieri cosiddetti "di riserva" con un minutaggio adeguato. Tanto più avendo uno come Provedel che viene considerato un estremo difensore assolutamente affidabile alle spalle di "Pepo" Martinez.