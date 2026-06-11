Alla vigilia del fischio d'inizio della Coppa del Mondo 2026, la Fifa ha siglato uno storico accordo con Fifpro, sindacato mondiale dei calciatori, ed Efc, associazione dei club. Una riforma volta a modificare il sistema internazionale dei trasferimenti (LEGGI QUI). Tra le varie modifiche sostanziali apportate, un paio potrebbero effettivamente rivoluzionare il modo di fare mercato dei club. Una di queste modifiche potrebbe essere quella che riguarda "le clausole di 'liquidated damages' e i meccanismi di uscita concordati (le cosiddette clausole rescissorie) - come spiega Calcio e Finanaza che riporta il documento -- saranno incoraggiati fin dall'inizio del contratto, purché la loro quantificazione resti ragionevole e proporzionata. Elementi chiave del sistema dei trasferimenti, come il periodo protetto e i meccanismi di responsabilità solidale, saranno ridefiniti per garantire maggiore proporzionalità".
Gli accordi arrivano al termine di un ampio negoziato avviato dopo la sentenza Diarra della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’ottobre 2024, caso sostenuto da FIFPRO, FIFPRO Europe e UNFP, e rappresentano l’esito di anni di pressioni da parte dei calciatori e dei loro sindacati per un sistema più equo, più bilanciato e maggiormente inclusivo.
Sergio Marchi, Presidente di FIFPRO Global, ha dichiarato: “Le storiche riforme adottate oggi rafforzano i diritti dei giocatori all'interno del sistema dei trasferimenti, migliorano le condizioni di lavoro e garantiscono che coloro che rendono possibile il calcio abbiano maggiore voce in capitolo nel plasmarne il futuro. Sono grato al Presidente della FIFA Gianni Infantino e all'Amministrazione FIFA per il loro impegno in un dialogo lungimirante. Oggi voltiamo pagina dopo anni di scontri e apriamo un nuovo capitolo di cooperazione, responsabilità e ambizione condivisa per il futuro del calcio professionistico”.
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 18:45 Elezioni presidenza FIGC, Abodi: "Spero vinca un presidente senza ricorsi"
- 18:30 MERCATO INTER, CHIVU sbatte i PUGNI sul TAVOLO da ZAZZARONI: tre BORDATE non BANALI a OAKTREE
- 18:25 Scossa Juventus: si dimette Damien Comolli. Arriva Carnevali
- 18:10 Wimmer: "Il malore di Eriksen? Fa male, ma non è stato improvviso"
- 17:55 Infantino: "Il protocollo sancisce una nuova era FIFA-FIFPRO"
- 17:41 Accordo FIFA-FIFPRO: rivoluzione nel sistema dei trasferimenti
- 17:01 VIDEO FCIN - Eddy Veerus: "Palestra è forte ma non spenderei quelle cifre"
- 17:00 Perinetti: "Milan, mi meraviglia non sia stato preso in considerazione Conte"
- 16:32 UFFICIALE - Cagliari, rinnova Pisacane: ora si può pensare a Berenbruch
- 16:17 fcinInter, cinque rinnovi in attesa di firma. Con un caso particolare
- 16:03 Inter-Chivu fino al 2028: settimana prossima atteso l'annuncio delle rinnovo
- 15:49 Artan, niente Mondiale. La UEFA gli affida la Supercoppa europea
- 15:33 Melli: "Palestra non è Dumfries, 50 milioni sono tanti"
- 15:20 Chivu e la Champions: quando i soldi non bastano, ma aiutano
- 15:07 Frattesi, la Premier ipotesi più concreta. E l'Inter ha fissato il prezzo
- 14:54 Caso Bastoni, Chivu svela: "A tanti sono girati i maroni"
- 14:41 Frattesi e Cambiaso, la situazione in ottica mercato
- 14:28 Bookies - Mondiali, Lautaro in pole tra i marcatori 'italiani'
- 14:15 Footy Headlines, nuovi dettagli sulla terza maglia dell'Inter
- 14:02 SM - La Juve valuta Cambiaso 30 milioni. Può essere pedina strategica
- 13:51 Chivu: "Rivincere? L'anno prossimo sarà peggio. Mercato, non parlo dei se"
- 13:49 SM - Palestra e Frattesi, intreccio tra Inter, Atalanta e Premier League
- 13:36 Troppa 'grazia', Mr. Zazzaroni
- 13:23 Inter pista ormai fredda, Muharemovic adesso è un'idea della Juventus
- 13:00 Dzeko: "Vorrei Muharemovic all'Inter. Dimarco? Non ero arrabbiato"
- 12:51 Il fisioterapista Lama: "Lautaro e Frattesi 'sistemati' prima di Inter-Barça"
- 12:44 Lautaro ha ancora fame, Zanetti: "Cosa ha detto a Chivu a fine stagione"
- 12:30 Ajax, offerto un anno di contratto con opzione a Sommer
- 12:24 Sky - Inter-Palestra, possibili novità la prossima settimana: il punto
- 12:10 Inter e Udinese, ancora distanza per Solet. Ma la volontà è reciproca
- 12:00 videoINTER-FRATTESI: è il momento dei SALUTI. Non solo il FOREST: su Davide c'è anche una BIG ITALIANA
- 11:50 fcinFugato ogni dubbio: Vecchi resta alla guida dell'Inter U23
- 11:40 Atta, si muove anche l'Atalanta: Sarri approva. Ma la richiesta è alta
- 11:26 Zanetti: "Mondiale, tengo d'occhio 3 nomi. Stop Lautaro? Preoccupazione"
- 11:14 La Repubblica - Palestra, accordo col City. E all'Inter piace Cambiaso
- 11:00 Corsera - Lautaro si gioca il posto nell'Argentina: le quote dicono che...
- 10:46 Corsera - Palestra costa 60 milioni e con pochi sconti: i tre motivi dell'Atalanta
- 10:32 Bocelli: "Inter, spero nella Champions. Ho incontrato la squadra a Roma: vi racconto"
- 10:18 TS - Inter, prima la difesa: sondaggi per un giovanissimo azzurro
- 10:04 CdS - Il Cagliari ha in pugno Berenbruch: la formula concordata
- 09:50 CdS - Provedel-Inter, c'è da lavorare anche sull'ingaggio: la situazione
- 09:36 CdS - Akinsanmiro, incontro con il Pisa: la posizione dell'Inter
- 09:22 CdS - Inter, crollerà l'età media: le previsioni entro fine estate
- 09:08 Zanetti: "Lautaro sta meglio che in Qatar. Convivenza con Alvarez? Dico che..."
- 08:54 GdS - Sommer ha già trovato destinazione? Si fa sotto una nuova squadra
- 08:40 GdS - Stankovic e Akinsanmiro, l'Inter può fare cassa: riflessioni in corso
- 08:30 GdS - Provedel supera Kepa, la Lazio calerà il prezzo: ecco perché
- 08:20 GdS - Interisti in scadenza: De Vrij come Mkhitaryan, nuova pretendente per Darmian
- 08:10 GdS - L'Udinese non tratterrà Solet: c'è solo un ostacolo da superare
- 08:00 GdS - L'Inter blinda la difesa: rinnovi per Bisseck e Bastoni
- 00:00 Calcio e mercato: c'è distanza
- 23:56 Sky - Frattesi, c'è il Napoli se parte Anguissa. E rispunta il Forest
- 23:55 Mondiale, accoglienza calorosa per la Francia all'arrivo a Boston
- 23:30 Marchegiani: "Inter, Martinez e Provedel due portieri di alto livello"
- 23:15 FIFA-FIFPRO, firmato uno storico Memorandum d'Intesa: i dettagli
- 22:50 Caso arbitro somalo, Infantino: "Non possiamo controllare tutto"
- 22:35 Bocelli, Guetta e EJAE gli interpreti dell'inno del Mondiale 'DNA'
- 22:20 Hans Kraay: "Dumfries al Real? La favola ormai è completa"
- 21:50 Sky - Inter, giornata frenetica in sede: il punto su Bastoni, Solet e Provedel
- 21:35 Taremi: "Molta tensione al Mondiale, forse è solo una mia impressione"
- 21:20 Como, Ludi ammette: "Scudetto? Non fa ancora per noi"
- 21:05 Lilian Thuram: "Calhanoglu fortissimo, è tra i migliori centrocampisti al mondo"
- 20:50 I trofei del double all'Inter Store Castello: giornata speciale per i tifosi
- 20:35 Capitolo Ruggeri, la Juve si è informata. Ma le richieste dell'Atletico...
- 20:20 Jeda: "Pio Esposito può ricalcare le orme dei vecchi attaccanti"
- 20:05 Bergomi: "Dalla Juve prenderei Bremer". Poi pronostica il futuro di Chivu
- 19:50 Dida: "Ronaldo fenomenale, quando lo vidi dissi che era il nuovo Pelé"
- 19:35 Rocchi ricorda: "L'Inter mi cercava, all'inizio avevo rifiutato"
- 19:20 Sky - Inter, proposta a Darmian: ruolo da definire in società
- 19:00 Rivivi la diretta! SOLET in PUGNO, speranza per PALESTRA. Quante VISITE in SEDE: si ACCENDE il MERCATO dell'INTER