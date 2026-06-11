"Date le tempistiche, direi che il Milan è in grande ritardo. Avrebbe dovuto già avere una struttura, è inconcepibile non avere ancora un allenatore e un direttore sportivo. Parliamo di una società blasonata e importante". Lo ha detto Giorgio Perinetti, ex dirigente del Genoa, parlando a Tuttomercatoweb.com della situazione di stallo che si sta vivendo in casa rossonera da quando, dopo l'ultima gara di campionato con annessa qualificazione mancata alla prossima Champions League, Gerry Cardinale ha fatto tabula rasa mandando via Giorgio Furlani, Igli Tare, Massimiliano Allegri e Geoffrey Moncada, con l'idea di riorganizzare in maniera profonda l'area sportiva del club.

A proposito di scelte, che tardano ad arrivare, Perinetti si chiede perché il Milan non abbia mai pensato ad Antonio Conte, attualmente libero dopo aver detto addio al Napoli: "Per la struttura che il Milan dovrebbe darsi, Conte sarebbe da prendere in considerazione. Mi meraviglia che ciò non sia avvenuto, forse perché Conte suggerisce i calciatori per il progetto. Ma lo fa in funzione dei successi da ottenere".