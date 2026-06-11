In base al valore di trasferimento stimato* dei giocatori selezionati, tre nazionali sembrano essere le più accreditate per vincere la Coppa del Mondo 2026 secondo le osservazioni dell'Osservatorio calcistico del CIES. L'Inghilterra, con una rosa valutata 1,454 miliardi di euro, è in cima alla lista, seguita da Francia (1,436 miliardi di euro) e dalla Spagna (1,407 miliardi di euro). l valore totale stimato di tutte le nazionali coinvolte nella competizione ammonta a 18,1 miliardi di euro, 3,1 miliardi in più rispetto ai Mondiali del 2022 (15 miliardi di euro).
Solo due giocatori sopra i 200 milioni
Il modello statistico del CIES attribuisce attualmente un valore superiore a 200 milioni di euro a soli due giocatori: lo spagnolo Lamine Yamal e il norvegese Erling Haaland. Notevole il risultato ottenuto da Petar Sucic, centrocampista dell'Inter il cui valore di cartellino stimato dall'Osservatorio è di 64 milioni di euro, il più alto all'interno della selezione della Croazia di Zlatko Dalic il cui valore complessivo è stimato in 418 milioni.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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