Dopo la buona stagione d'esordio alla guida del suo Cagliari culminata con la salvezza e un finale di stagione che ha seminato fiducia per il futuro con la vittoria in casa del Milan, Fabio Piscane ha siglato il rinnovo con il club sardo. Un prolungamento scontato di cui mancava solo l'ufficialità che suggellasse la stretta di mano tra le due parti. "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Fabio Pisacane, che ha firmato un nuovo accordo sino al 30 giugno 2028 con opzione a favore del Club per un’ulteriore stagione", si legge nella nota pubblicata dai cagliaritani che parla di obiettivo di "continuità a un progetto fondato su organizzazione, coraggio, valorizzazione dei giovani e una visione condivisa che coinvolge tutte le componenti del Club". Nota che fa drizzare le antenne anche dei dirigenti di Viale della Liberazione che con i rossoblu hanno in ballo la trattativa per Thomas Berenbruch.

Pisacane ha rinnovato: ora si può pensare a Berenbruch

Il centrocampista in forza nell'Under 23 di Stefano Vecchi è stato fortemente messo nel mirino dal Cagliari, ma prima di poter procedere all'affondo per il promettente classe 2005 era necessario formalizzare il rinnovo dell'allenatore che adesso è stato messo nero su bianco e potrebbe fungere da acceleratore nella corsa a Berenbruch (LEGGI QUI).