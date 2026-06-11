Tra i tanti fronti di mercato aperti in casa Inter, la prossima settimana potrebbe portare novità, in un senso o nell'altro, per quello relativo al futuro di Marco Palestra. Secondo Sky Sport, sono attesi sviluppi nei prossimi giorni, con i club che proveranno a capire se c'è la possibilità di fare un passo nella stessa direzione a livello di valutazione del cartellino del giocatore. Come noto, l'Inter vuole spendere massimo 45 milioni di euro per il laterale italiano, come peraltro ha comunicato alla controparte formulando la prima offerta ufficiale; l'Atalanta, invece, chiede più di 50 milioni di euro.
Sezione: Focus / Data: Gio 11 giugno 2026 alle 12:24
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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