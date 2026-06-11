Prima la difesa, poi gli altri reparti. L'Inter ha bisogno di infoltire il reparto dopo gli addii di Acerbi, Darmian e Sommer. Come riporta Tuttosport, andrà valutata la situazione di De Vrij: ci si riaggiornerà nei prossimi giorni con il club per capire se proseguire insieme per una o due stagioni a cifre ridotte rispetto a quelle percepite finora.
Inter, sondaggio per un giovanissimo azzurro
Le prime caselle da riempire sono un portiere e un difensore, individuati al momento in Provedel e Solet, al di là di possiibli uscite come quelle di Bisseck e Carlos Augusto, mentre sembra uscito dai nomi in partenza Bastoni (potrebbe prolungare e ritoccare l'ingaggio arrivando ai 5,5 milioni già percepiti da Barella e Calhanoglu). Con l'agente dell'azzurro, Tullio Tinti, "sono stati toccati anche gli argomenti Matteo Ruggeri che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid (potrebbe essere un'alternativa in caso di partenza di Carlos Augusto) e Luca Reggiani, 18enne promettente centrale del Borussia Dortmund, fresco d'esordio - non fortunato - con la nazionale azzurra", come riporta ancora il quotidiano.
Inter, tanti sondaggi in corso e una trattativa per Solet
"Sondaggi - si legge ancora - come quello fatto martedì con l'Udinese per Atta, possibile piano B a centrocampo se non dovesse arrivare Jones. Con i friulani però si sta stringendo per Solet: l'Inter ha offerto 17 milioni più bonus, l'Udinese parte da 25, a 20 più bonus arriverà la fumata bianca per il francese che ha già detto sì".
Autore: Antonio Di Chiara
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