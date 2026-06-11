"Per me va bene chiunque, basta che facciano le cose fatte bene". Parla così Gianluca Pagliuca, ex portiere dell'Inter, del Bologna e della Nazionale Italiana, commentando ai microfoni de La Nazione le elezioni della FIGC in programma il prossimo 22 giugno.

"Conosco Malagò, è una persona seria"

"Ho grande stima di Malagò, una persona seria, lo conosco. Come conosco anche Abete: era con me in Nazionale. L'importante resta il bene della Nazionale, prima di tutto".

"Nuovo ct dell'Italia? Conte, Mancini o Ranieri"

"Chi mi piacerebbe come ct? Conte, o il mio amico Mancini, anche Ranieri, sono quelli lì"

"Coppa del Mondo, le mie favorite sono Spagna, Argentina, Brasile e Francia"

"Spagna, Argentina, Brasile, Francia, alle quali posso aggiungere anche Germania e Inghilterra. Le Furie Rosse sono giovani e hanno entusiasmo dopo aver vinto gli Europei. La Francia avrà sicuramente voglia di rivalsa dopo la sconfitta di 4 anni fa (in finale del Mondiale contro l'Argentina, ndr)".