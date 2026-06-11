Ultimamente se ne sta parlando con sempre maggiore insistenza, forse perché dietro le quinte del mercato qualcosa si sta muovendo. Di certo c'è che Davide Frattesi e l'Inter sono destinati a separarsi dopo tre stagioni, l'ultima ben al di sotto delle sue capacità. E sarà un addio condiviso, per il bene di tutti. C'è però un dettaglio importante da chiarire: dove andrà il centrocampista romano? Anche la Gazzetta dello Sport fa il punto di quella che si sta trasformando in una trattativa soprattutto mediatica.

RICHIESTE RIDOTTE

Sintomatico che l'ultimo gol di Frattesi in nerazzurro sia quello, ormai consegnato agli annali, contro il Barcellona nella semifinale di ritorno di Champions League il 6 maggio 2025. Da allora zero reti, una stagione intera, 'colpa' anche di Zion Suzuki che in Inter-Parma gli ha letteralmente tolto la gioia del gol salvando sulla linea per un centimetro. Problemi fisici, fatica a inserirsi nei meccanismi della squadra e una crescente mancanza di fiducia hanno portato alla situazione attuale in cui l'Inter sa che non potrà avanzare le pretese economiche di qualche mese fa, vale a dire 35-40 milioni di euro. Oggi basterebbero 25 milioni per convincere il club a dare il benestare alla cessione. Una cifra che non avrebbe problemi a pagare il Nottingham Forest, club della ricca Premier League, che ha sfiorato l'acquisto di Frattesi al tramonto della scorsa estate e adesso è tornato a informarsi sulla situazione del centrocampista. Al èpunto che l'ipotesi più probabile per il giocatore classe '99 è proprio il trasferimento in Premier League.

SERIE A SUL PEZZO

La Serie A però resta sul pezzo, perché il nome di Frattesi viene attentamente monitorato pure da Juventus, Napoli e Roma. E ognuna ha i suoi buoni motivi per credere di poter rigenerare l'ex Sassuolo. A Torino, Davide ritroverebbe Luciano Spalletti, l'uomo che ai tempi della Nazionale l'aveva reso bomber dell'Italia e centrale nel gioco. A Napoli chi lo accoglierebbe a braccia aperte è Max Allegri, che da sempre considera prezioso lo stile di gioco del centrocampista. E a Roma, infine, il 26enne ritroverebbe semplicemente casa. L'ipotesi più romantica e allo stesso tempo complessa, considerando i paletti imposti dalla Uefa alla società giallorossa. Ad ogni modo, presto Frattesi dovrà decidere dove continuare la sua carriera, in un club disposto ad accontentare anche l'Inter.