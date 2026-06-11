Intervistato dal quotidiano Il Giornale, Francesco Graziani, campione del mondo nel 1982 in Spagna, rivela per chi farà il tifo per questi Mondiali: Brasile, troppo facile. Carlo Ancelotti è un fratello per me. Vuole l'ultima impresa, l'ha già detto. Poi si farà da parte, se ci riesce, dico io. Tanto suo figlio Davide è già pronto a raccoglierne l'eredità. Perché non c'è l'Italia per la terza volta? Perché non ce lo siamo meritati, semplice. Adesso è ora di rifondare davvero, non solo a parole. Se sarà eletto Malagò, che è mio amico e che stimo, vedremo quel che potrà fare. Perché poi il problema è sempre quello: gli interessi del calcio italiano non sono gli stessi della Lega Serie A".

Nella giovane Italia di Baldini ha visto giocatori interessanti?

"Pio Esposito e Niccolò Pisilli sono già due certezze, bravi i loro allenatori. Poi c'è Marco Palestra. Ma anche Davide Bartesaghi è già un titolare. Si tratta di dare fiducia un po' a tutti. Pietro Comuzzo, per dire, è uno che sembrava perso perché ha sbagliato due partite. Ma i giovani hanno diritto di sbagliare. Invece in Italia siamo comprensivi solo con i vecchi. Ekhator, Ahnor e Ndour il prossimo anno li vedremo affermarsi, ne sono sicuro".

Torneremo a vincere prima una Champions League o una Coppa del Mondo?

"Penso che sia più facile la Champions. L'Inter può fare bene anche l'anno prossimo".

Juventus e Milan potranno insidiarla?

"Più facile il Napoli, che mi sembra già più vicino. Certo, la Juventus con Spalletti è più avanti del Milan, di cui al momento non si sa nulla".