Sul mercato dell’Inter e su molti altri temi di Serie A si è espresso Alessandro Melli durante un’intervista concessa alla testata sportiva News.Superscommesse.it. L’ex calciatore, tra le tante, di Milan, Parma e Sampdoria, nell’estratto che segue condivide il suo parere in merito alla cifra richiesta dall’Atalanta per Marco Palestra e al futuro del centrocampista turco Hakan Calhanoglu. Ecco le sue dichiarazioni.

Dopo la cessione di Dumfries al Real Madrid, farebbe bene l'Inter a puntare su Palestra come erede dell'olandese e spendere 50 milioni di euro per il suo cartellino?

“È un buon giocatore, ma 50 milioni di euro sono tanti. Dumfries garantiva anche una qualità realizzativa, molto forte di testa negli inserimenti e con una grande fisicità, qualità che Palestra, al momento, non mi sembra avere dimostrato. È ancora molto giovane e potrà soltanto migliorare, ma non ha quelle caratteristiche. L'Inter vuole sempre trovare nuovi stimoli, ma cambiando il giusto, perché è una squadra che, a mio avviso, potrebbe fare molto di più anche in Champions League; non vedo l'Inter così lontana dalle quelle squadre che sono arrivate tra le prime quattro; ha pagato il momento peggiore dal punto di vista fisico, ritrovandosi un avversario che, in quel periodo, era più in forma. Se l'avesse superato, credo che sarebbe arrivata, almeno, alle semifinali”.

Terrebbe Hakan Çalhanoğlu ancora per un altro anno?

“Sì, perché è un giocatore intelligente. Sa quando deve riposare e iniziare dalla panchina e quando c'è bisogno di aiutare la squadra sacrificandosi più del necessario. Non ha mai creato problemi, è un ragazzo in gamba. Se lui ha il desiderio di restare, non può che essere un grande vantaggio per l'Inter, perché la qualità c'è ancora ed è uno di quelli che, pure se subentra a gara in corso, può farti vincere la partita con una giocata delle sue”.