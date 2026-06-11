All'Inter da sei anni, il fisioterapista Davide Lama ha raccontato nel dettaglio in cosa consiste il suo lavoro: "Assieme ad altri colleghi mi occupo della gestione fisica degli atleti, sia durante la settimana che prima delle partite - le sue parole contenute in un video pubblicato da Gazzetta.it -. Credo che per creare un’energia positiva tra i componenti di uno staff e nei rapporti coi giocatori sia fondamentale la capacità di ascolto. Si cerca sempre sempre di mettersi nei panni dell'altro per capire lo stato d'animo di un allenatore preoccupato per gli infortuni o di un giocatore con dei problemi fisici. Due parole che descrivono il mio lavoro sono: curiosità e approccio scientifico. Sul lettino dell'infermeria c'è la necessità di migliorare i rapporti umani perché si trasformano in energia".
Il momento più emozionante all'Inter
"Senza ombra di dubbio il lavoro fatto in preparazione della semifinale di Champions League contro il Barcellona, dove siamo riusciti a sistemare un paio di giocatori, Lautaro e Frattesi, che poi sono stati determinanti".
'Less is more' scritto in bacheca
"Vicino alla mia postazione di lavoro tengo una bacheca dove cerco di rappresentare e di far passare alcuni messaggi ai giocatori che passano sul mio lettino che esulano dall'aspetto medico. 'Less is more' perché mi piace andare al succo delle cose. Quando un giocatore torna in campo, soprattutto dopo un infortunio serio, la sensazione è bellissima. Ti senti realizzato, emozionato, pensi di aver dato il tuo contributo per la causa. Partecipi in maniera infinitesimale, con quel mezzo punto in classifica, che a fine anno può fare la differenza".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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