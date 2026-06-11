Dopo l'annuncio e la rivelazione della maglia Home 2026-27, Footy Headlines continua a distribuire informazioni sui prossimi kit e stavolta si dedica alla terza maglia dell'Inter nella prossima stagione, firmata ovviamente Nike. 

La terza maglia dell'Inter 2026-27 utilizza i colori Grigio Ferro, Nero e Giallo Tour, una combinazione che richiama immediatamente l'iconica terza maglia dell'Inter del 1997-98. Quel classico design Umbro presentava una base grigia con audaci dettagli gialli e neri, diventando una delle terze maglie più distintive nella storia del club, in un periodo in cui Ronaldo guidava l'attacco.

Molto simile alla terza maglia della stagione 1998-99, quella dell'Inter per la stagione 2026-27 presenta una striscia orizzontale nera con bordo blu.

Sarà presentata nell'agosto del 2026.

Sezione: News / Data: Gio 11 giugno 2026 alle 14:15
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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