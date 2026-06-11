Calma piatta oggi nella sede dell'Inter, dopo la giornata frenetica di ieri durante la quale si sono alternati diversi procuratori, tra cui Tullio Tinti, Gianni Rava e Giovanni Branchini. Finora non si è mossa una foglia in Viale della Liberazione, così Sky Sport si concentra su una notizia importante relativa alla prossima settimana, quando è atteso l'annuncio del rinnovo di contratto di Cristian Chivu.

Come noto, l'accordo tra le parti è già stato trovato da tempo, ora manca solo la firma. Una firma che arriverà, appunto, da lunedì in poi. Stando a quanto spiegano i colleghi, il tecnico romeno si legherà al club nerazzurro fino al 2028, senza l'opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione, contrariamente a quanto era emerso negli scorsi giorni.