Una finale arrivata con qualche brivido, per l'Inter Under 18 di Simone Fautario, che dopo aver dominato la regular season sembrava aver messo in ghiaccio il passaggio all'atto conclusivo dei Playoff Scudetto ma poi è andata complicandosi improvvisamente la vita, per poi riaggiustare la situazione e domare un coriaceo Torino, che strappa un rocambolesco 4-4 nella prima semifinale di Santarcangelo di Romagna purtroppo insufficiente per i granata che devono arrendersi in virtù della prima posizione dei nerazzurri alla fine del campionato. Adesso l'Inter attende la vincente della seconda semifinale tra Roma e Bologna.
Una girandola di colpi di scena
La partita viene incanalata subito sui binari giusti dall'Inter, che apre le marcature con Kevin Moressa al termine di un micidiale cambio di fronte nel primo tempo e raddoppia con la conclusione ravvicinata di Cristian Carrara nella ripresa. La situazione sembra sistemata ma una sfortunata autorete di Cristian Breda diventa la classica sliding door: l'Inter va in corto circuito e nel giro di otto minuti i granata riescono a ribaltare la situazione coi gol di Gaffurini e Falasca. Con la forza della disperazione, però, i nerazzurri riescono a ridosso del novantesimo a riprendere la partita grazie ad un penalty trasformato da Jonas Dalhlberg Strand. Verdetto rimandato ai supplementari dove l'Inter grazie ad una perla di Amadou Konteh trova nel secondo tempo il gol del 4-3 che vale la finale. Inutile il pareggio di Luca Cantarella poco prima del triplice fischio: sarà finale per i ragazzi di Fautario.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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