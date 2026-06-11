Corposo punto di mercato su La Repubblica, con diverse considerazioni riguardanti sia la situazione di Marco Palestra che le eventuali alternative in ballo. Secondo il quotidiano, infatti, "il laterale destro dell’Atalanta ha trovato un’intesa economica con il Manchester City, ma non ha chiuso la porta all’Inter, che continua a seguirlo e resta una destinazione gradita. A decidere sarà soprattutto l’Atalanta, ferma sulla propria valutazione: 50 milioni più 5 di bonus. Al momento la dirigenza bergamasca non accetta contropartite tecniche e non intende abbassare la richiesta".

Palestra, costi alti: anche la Premier dice no

Sia il Newcastle che il Manchester City hanno al momento ritenuto troppo alta la cifra richiesta dall'Atalanta, così come ha fatto l'Inter che studia alternative. "Il nome è quello di Cambiaso, profilo molto apprezzato dalla dirigenza nerazzurra per duttilità, esperienza e possibilità di utilizzo su entrambe le fasce - riporta il quotidiano -. Rispetto a Palestra, il costo dell’operazione sarebbe inferiore e con la Juventus potrebbero aprirsi ragionamenti legati a eventuali scambi. A Spalletti piacciono Frattesi e Carlos Augusto: giocatori che potrebbero diventare pedine importanti in una trattativa più ampia, qualora i due club decidessero di sedersi davvero al tavolo".

Provedel, l'Inter offre un ingaggio più basso: le cifre

"In casa Inter resta aperto anche il capitolo portiere - si legge -. Ieri primo incontro interlocutorio per Provedel, le distanze restano importanti sull’ingaggio e sul cartellino. Al portiere è stato offerto un triennale da 1,5 milioni a stagione, alla Lazio ne guadagna 2,4 e non ha ancora scartato l’idea di rinnovare il contratto in scadenza nel 2027. L’Inter lo valuta 2,5 milioni, Lotito ne vuole 5, il dialogo proseguirà".