Annata storta per Giacomo Stabile, difensore di scuola Inter, segnata dalla retrocessione in Serie C del Bari dove si è trasferito a gennaio dopo i sei mesi alla Juve Stabia. Nonostante la spiacevole pagina, però, le doti del centrale non sono per nulla state messe in discussione, anzi Stabile rimane tra i prospetti più interessanti e appetiti nella nostra Serie B: secondo Tutto Mercato Web e Pianetaserieb.it, infatti, diversi club della cadetteria sono pronti ad aprire la contesa per assicurarsi il ragazzo classe 2005. In particolare, sarebbero il Modena, il Südtirol, la Virtus Entella e il neopromosso L.R. Vicenza a prelevare Stabile dall'Inter e accoglierlo in rosa.

Un anno in B tra poche luci

Stabile ha collezionato 13 presenze e un bottino di circa 640 minuti nel suo periodo alla corte di Ignazio Abate in Campania, mentre a Bari ha avuto meno presenze e minuti, scendendo in campo appena tre volte senza poter dare un contributo rilevante al tentativo dei Galletti di evitare l'onta della discesa nell'inferno della Serie C. Insomma, per lui non è stata una stagione da protagonista assoluto, ma un passaggio importante nel suo sviluppo, che lo ha visto consolidarsi come prospetto credibile per il calcio professionistico e accumulare esperienza in Serie B a soli 20 anni.