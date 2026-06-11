Annata storta per Giacomo Stabile, difensore di scuola Inter, segnata dalla retrocessione in Serie C del Bari dove si è trasferito a gennaio dopo i sei mesi alla Juve Stabia. Nonostante la spiacevole pagina, però, le doti del centrale non sono per nulla state messe in discussione, anzi Stabile rimane tra i prospetti più interessanti e appetiti nella nostra Serie B: secondo Tutto Mercato WebPianetaserieb.it, infatti, diversi club della cadetteria sono pronti ad aprire la contesa per assicurarsi il ragazzo classe 2005. In particolare, sarebbero il Modena, il Südtirol, la Virtus Entella e il neopromosso L.R. Vicenza a prelevare Stabile dall'Inter e accoglierlo in rosa.

Un anno in B tra poche luci

Stabile ha collezionato 13 presenze e un bottino di circa 640 minuti nel suo periodo alla corte di Ignazio Abate in Campania, mentre a Bari ha avuto meno presenze e minuti, scendendo in campo appena tre volte senza poter dare un contributo rilevante al tentativo dei Galletti di evitare l'onta della discesa nell'inferno della Serie C. Insomma, per lui non è stata una stagione da protagonista assoluto, ma un passaggio importante nel suo sviluppo, che lo ha visto consolidarsi come prospetto credibile per il calcio professionistico e accumulare esperienza in Serie B a soli 20 anni.

Sezione: News / Data: Gio 11 giugno 2026 alle 21:53
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.