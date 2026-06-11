La rosa che affronterà la prossima annata sarà un'Inter ancora più giovane di quella che ha appena concluso trionfalmente la stagione. Una certezza espressa oggi dal Corriere dello Sport guardando alle possibili mosse su cui la dirigenza sta lavorando nel mercato appena partito e alla linea tracciata in realtà già nell'estate 2025.

Inter, età media in crollo: un trend già partito l'anno scorso

"Si tratta - come si legge - della prosecuzione del percorso già avviato la scorsa estate. Basti pensare che tra Esposito, Sucic, Bonny, Diouf e Luis Henrique, il più “vecchio” era il brasiliano, ma con appena (allora) 23 anni. Poi è arrivato pure Akanji con le sue 30 primavere, ma ha alterato di poco la situazione e, soprattutto, si è rivelato un innesto fondamentale per la conquista di scudetto e Coppa Italia. Questa estate, dunque, si proseguirà sulla stessa linea, al netto, evidentemente, di qualche eccezione sempre necessaria. Intanto, la prima new-entry è Stankovic jr., classe 2005, giusto per far capire l’andazzo. Stesso anno di nascita, peraltro, di Palestra. Ed entrambi si andrebbero ad aggiungere a Esposito, in rosa già da una stagione. Insomma, una batteria di 21enni o quasi già in grado di essere protagonisti e fare la differenza".

Inter, i colpi in arrivo: si abbassa ancora di più l'età

Sul giocatore serbo, si sottolinea, ci sono riflessioni in corso: la permanenza non è certa. In ogni caso l'abbassamento dell'età media continunerà (nelle previsioni) con Solet al posto di Acerbi, ovvero un 2000 per un 1988. Andrà via anche Darmian, classe 1989, numericamente sostituito ad oggi proprio con Stankovic jr. Dumfries, invece, ha 30 anni e Palestra col suo arrivo potrebbe garantirne 9 in meno. Altri possibili incastri: Jones ha due anni in meno di Frattesi (2001 contro 1999) mentre Provedel è un '94 a fronte della classe '88 di Sommer.