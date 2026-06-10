Massimo Moratti ha provato a portare Lionel Messi all'Inter, ma senza fortuna. La possibilità di vedere la Pulga con indosso la maglia nerazzurra è rimasta solo un sogno nonostante dei contatti diretti svelati e confermati dall'ex patron del Biscione durante la recente chiacchierata sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione odierna di 'Radio Goal'.
Il retroscena di Moratti: "C'è stato un contatto con Messi per portarlo all'Inter"
"Più che sognato di portarlo all’Inter, ho fatto in modo che ci fosse un contatto e di questo Messi mi è grato perché gli è servito per andare in prima squadra e non uscirci più - racconta -. Lo avevo visto giocare nelle giovanili e ne ero rimasto impressionato, allora me ne interessai pero dopo ho saputo anche che il Barcellona lo aveva aiutato fisicamente, per farlo crescere nel grande calcio. E allora mi sembrava una cosa antipatica l’idea di fare tutto di nascosto. Comunque il padre di Messi ne parlò con il Barcellona e da quel momento andò il prima squadra".
"Allegri al Napoli? Dopo l'addio di Conte, scelta quasi obbligata"
Moratti si sofferma poi nel commentare il passaggio di Allegri al Napoli: "Scelta quasi obbligatoria dopo Conte, rappresenta una garanzia per gli azzurri considerata la sua grande esperienza a livelli top".
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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