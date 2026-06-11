L'Inter si prepara non solo alle operazioni in entrata, ma anche per quelle in uscita. I nerazzurri devono infatti provare a fare cassa, dopo aver investito per riscattare Manuel Akanji e ricomprare Aleksandar Stankovic. E proprio della situazione del centrocampista serbo, figlio d'arte, si legge oggi su La Gazzetta dello Sport dopo il riacquisto esercitato a seguito dell'ottima stagione vissuta al Bruges.

Stankovic per fare cassa? L'Inter ci pensa

"A lui non dispiacerebbe giocarsi le proprie possibilità nell'Inter, che considera una seconda casa - si legge nell'articolo -. Ma la società sembra avere altri progetti, conoscendo la stima che tanti club stranieri hanno manifestato per il centrocampista figlio d'arte. Stankovic junior, classe 2005, viene da un'ottima stagione e può essere di nuovo venduto per una cifra superiore a 35 milioni. Sarebbe denaro prezioso da reinvestire, tanto più che l'Inter ha già dovuto sborsarne 15 per trattenere Akanji dopo l'anno di prestito dal Manchester City. Incassati 4 milioni dal Cagliari (più il 40% sulla futura rivendita) per Sebastiano Esposito, il fratello maggiore di Pio, Marotta conta di piazzare anche il nigeriano Akinsanmiro. Ieri in sede è stata avvistata anche una delegazione del Pisa, che ha manifestato l'intenzione di riscattarlo dopo il campionato di prova: il contratto prevede il pagamento di 6 milioni ma la società acquirente, appena retrocessa in Serie B, punta a uno sconto per sistemare la pratica.".