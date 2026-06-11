Il Double in cassaforte dopo la prima stagione da allenatore dell'Inter, reduce da appena 13 presenze in Serie A. Non male il 2025/26 di Cristian Chivu, che puntiglioso com'è sicuramente avrebbe voluto fare meglio in Champions League, dove la squadra è uscita nel doppio confronto dei playoff contro il Bodo/Glimt. Argomento, la massima competizione europea per club, trattato anche nel corso dell'intervista con Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che gli ha chiesto quanti giocatori servono per vincere la Champions: "Tu parli di cambi, io di soldi. Nessuno ti dà garanzie che i soldi ti portino la vittoria. Però aiutano a tenere alto il livello di competitività".

Domani mattina, Marotta arriva e ti dice che ci sono 200 milioni di euro da spendere: quale giocatore vorresti?

"Noi ne abbiamo di bravi, poi è ovvio che c'è bisogno di inserirne di forti. Ce ne sono in giro, bisogna essere bravi a sceglierli, e noi lo siamo con i direttori sportivi e il reparto scouting. Manca qualcosa altro però... (ride, ndr)".