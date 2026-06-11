L'ottimismo emerso ieri per il trasferimento di Oumar Solet all'Inter non è totalmente condiviso da Il Messaggero Veneto, che fa il punto della situazione ma mantiene la porta di uscita del francese comunque molto aperta. L'ultimo aggiornamento  a riguardo evidenzia una distanza significativa nella valutazione del difensore: l'Udinese chiede 30 milioni, i nerazzurri 17-18 milioni più bonus. Una forbice significativa. Tuttavia la trattativa è ben avviata, anche in virtù della volontà di Solet che recentemente ha respinto un'offerta da un club tedesco importante (non il Bayern Monaco).

ULTIMI SFORZI

In Viale della Liberazione sanno bene che servirà sfiorare almeno i 25 milioni di euro, con la formula del prestito oneroso e l'obbligo di riscatto quando la squadra di Cristian Chivu porterà a casa il primo punto nel febbraio 2027. La volontà di concludere questa operazione è condivisa, restano gli ultimi passaggi per vestire l'ex Salisburgo di nerazzurro nei prossimi giorni.

Sezione: Rassegna / Data: Gio 11 giugno 2026 alle 12:10
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.