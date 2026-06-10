Si muove qualcosa attorno a Davide Frattesi, giocatore destinato a lasciare l'Inter nella sessione estiva di mercato che aprirà a breve. Il Nottingham Forest, che si era già interessato all'ex Sassuolo lo scorso gennaio, ha chiesto nuovamente informazioni al club nerazzurro per capire la sua situazione.

Oltre al club inglese, potrebbe entrare in corsa anche il Napoli, nel caso in cui dovesse essere ceduto Zambo Anguissa. Giovanni Manna, direttore sportivo dei partenopei, è sempre stato un suo grande estimatore, mentre Massimiliano Allegri, allenatore in pectore degli azzurri, lo voleva già nella passata stagione quando tra Milan e Inter si parlò di uno scambio con Youssuf Fofana. Lo riporta Sky Sport. 

Sezione: Focus / Data: Mer 10 giugno 2026 alle 23:56
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.