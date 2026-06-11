Dopo la nuova riforma del sistema internazionale del calciomercato, oltre al Presidente di FIFPRO Global Sergio Marchi (LEGGI QUI), anche il presidente della FIFA, Gianni Infantino ha commentato le nuove norme varate da FIFA, FIFPRO ed EFC. Norme che saranno valide fino al 2031 e che contengono una serie di nuove norme atte a garantire maggiori tutele ai calciatori in fase di negoziazione contrattuale.

Le parole di Infantino

"Questo protocollo d'intesa segna una nuova era nel rapporto tra la FIFA e la FIFPRO", ha detto il numero uno del calcio globale che oggi festeggerà l'inaugurazione della Coppa del Mondo 2026 in Messico, dove partirà il Mondiale. "I giocatori plasmano il gioco che tutti amiamo e dobbiamo garantire la loro tutela e il loro benessere" ha continuato, riferendosi anche alle norme inserite per migliorare la tutela degli atleti.

"Per questo motivo abbiamo creato insieme un percorso sostenibile per garantire che le decisioni che li riguardano direttamente si basino su un processo collettivo fondato sul dialogo sociale. Questo è ciò che significa governance moderna e siamo orgogliosi di dare l'esempio" ha concluso Infantino, orgoglioso del percorso intrapreso.