Sono stati diversi gli incontri di ieri nella sede dell'Inter. Uno di questi ha visto protagonista il Pisa, i cui dirigenti sono saliti ai piani alti di via della Liberazione per parlare della situazione di Akinsanmiro, come emerso poi nel corso del pomeriggio. In ballo c'è il riscatto e controriscatto (quest'ultimo a favore dei campioni d'Italia) per il giovane centrocampista, nell'ultima stagione in prestito ai toscani.

Akinsanmiro, il Pisa verso il riscatto ma l'Inter deve ancora decidere come muoversi: il punto

"Ad aprire la giornata di incontri era stata la delegazione del Pisa, formata dall’amministratore delegato Giovanni Corrado e dal direttore sportivo Leonardo Gabbanini - come si legge sul Corriere dello Sport - Si è parlato del futuro del giovane Ebenezer Akinsanmiro: il club toscano avrebbe l’intenzione di riscattarlo, esercitando l’opzione prevista nell’accordo sottoscritto un anno fa, per una cifra vicina ai 7 milioni. L’Inter attende però una richiesta formale prima di decidere se controriscattare a sua volta il ragazzo, che potrebbe essere una valida pedina di scambio eventualmente in altre operazioni nel corso dell’estate".

Il centrocampista nigeriano, 21 anni, emerso nella Primavera interista, ha già messo alle spalle un buonissimo campionato di Serie B alla Sampdoria e ora uno di Serie A proprio con i toscani, pur non riuscendo ad evitare la retrocessione.